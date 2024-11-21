Росія атакувала Кривий Ріг — є постраждалі, серед них діти
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Telegram / Сергій Лисак
Зранку 21 листопада російські війська атакували місто Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині. Зараз відомо про щонайменше 15 постраждалих.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Серед поранених — двоє підлітків: 17-річний хлопець госпіталізований, а 16-річному юнаку допомогли на місці. Загалом у лікарні зараз девʼятеро людей.
У місті частково зруйнована адміністративна бідівля, пошкоджені житлові багатоповерхівки. Поки щоневідомо, чим саме вдарили росіяни.
- Зранку 21 листопада російські війська вдарили по Дніпру ракетами — там відомо про двох постраждалих. Пошкоджені підприємства та критична інфраструктура. Імовірно, під час цієї атаки росіяни вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету.