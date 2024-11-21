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Італія інвестує €200 мільйонів у відбудову української електромережі, пошкодженої внаслідок російських атак.

Про це заявив віцепремʼєр-міністр, міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні на пленарному засіданні Італійсько-українського бізнес-форуму в Римі, передає Укрінформ.

«Ми хочемо працювати над відбудовою України ще під час війни й вирішили інвестувати €200 мільйонів, щоб Україна могла відбудувати електромережу, зруйновану внаслідок російських атак. Тому що ми не можемо дозволити, щоб «генерал Зима» став союзником Росії», — сказав Таяні.

Він сподівається, що італійські компанії братимуть участь у відбудові України, водночас «українські компанії теж очікуються в Італії».

«Цей бізнес-форум [...] не обмежується лише відбудовою. Тому що ми робимо ставку на щось більше. Ми не повинні забувати, що Україна — це країна-кандидат на вступ до ЄС і буде частиною спільного європейського ринку. Тому ми повинні підготувати можливості для взаємодії» — заявив віцепремʼєр-міністр Італії.