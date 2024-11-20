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Медіа: Росія спробує передати США план поділу України на три частини

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Міністерство оборони Росії підготувало доповідь із прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року — із ліквідацією української державності та поділом території України на три частини.

Про це спершу написало агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела в розвідці. Це також підтвердили джерела «Бабеля».

«Глобально нового тут нічого немає. Це все вже вони подавали раніше і реанімують», — каже співрозмовник «Бабеля».

Через уряди та представників іноземних держав Росія спробує донести прогноз новій адміністрації США. За російським прогнозом, територію України можуть поділити так:

Інтерфакс

Також Кремль прогнозує розвиток міжнародних процесів за чотирма основними сценаріями. Так, сценарії «Домінування США та Заходу» та «Набуття Китаєм статусу провідної держави світу» росіяни оцінюють як несприятливі для Росії і вважають, що вони можуть виникнути у разі програшу або заморожування війни з Україною.

Водночас у сценаріях «Формування багатополярного світу та поділ провідними акторами сфер впливу» і «Регіоналізація / хаотизація» Росія прогнозує перемогу над Україною та прийнятний для Москви розвиток ситуації у світі.