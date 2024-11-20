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Дрони, бойові машини та снаряди. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Автор:
Анастасія Могилевець
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Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли боєприпаси, дрони, бойові машини та інше обладнання.

Про це повідомляє пресслужба федерального уряду країни.

Ось що в пакеті:

Німеччина є одним з європейських лідерів у військовій допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T і Patriot, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та багато іншого.

Загальна вартість військової підтримки, яку Берлін вже надав або зобов’язався надати Києву протягом наступних років, становить близько €28 мільярдів. Також понад 10 тисяч українських військових пройшли військовий вишкіл у Німеччині, на що держава витратила €282 мільйони.