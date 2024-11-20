Кембриджський словник обрав слово 2024 року — це «маніфест», втілення мрій у реальність

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Кембриджський словник обрав слово 2024 року — manifest, тобто маніфест. Це процес візуалізації досягнення бажаного з вірою в те, що це збільшує шанси на успіх.

Наприклад, співачка Дуа Ліпа сказала на сцені фестивалю Glastonbury, де зібрала 100-тисячний натовп: «Маніфести для мене дуже важливі. Підсвідомо ти просто працюєш над цим [мріями]. Нічого не буває занадто великим». А гімнастка Симона Байлз переконана, що досягла успіху легше, бо візуалізувала його ще маленькою дівчинкою.

Слово «Маніфест» шукали понад 350 разів на день, тобто майже 130 тисяч разів за рік. Це зробило його одним із найпопулярніших слів року. А 8 серпня 2024 року вважають особливо потужним днем для маніфестів, тому що мережу наповнили численні подкасти, пости і відео порад, як зробити життя кращим завдяки візуалізації мрій.

Значення слова змінювалося з часом. Наприкінці ХIV століття англійський поет Джеффрі Чосер використав його як прикметник у значенні «зрозумілий» або «очевидний». А Вільям Шекспір використовував його і як іменник, і як дієслово в схожому значенні — тобто як «очевидний» і «робити очевидним».

Однак його найновіше значення — «втілювати свої мрії в життя» — уперше зафіксували лише на початку ХХ століття. Воно набуло значного поширення лише нещодавно, завдяки інфлюенсерам і соціальним мережам.

Професор соціальної психології Кембриджського університету Сандер ван дер Лінден вважає, що соціальні медіа та пандемія коронавірусу сприяли популяризації терміна і практики маніфестації. Але застерігає, що насправді вона не має наукового обґрунтування.