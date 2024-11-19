Іранський режим визнав «психічно хворою» студентку, яка роздяглася до білизни на знак протесту

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Жінці з Ірану не висунуть звинувачення через її протест проти хіджабу на території університету в Тегерані. Після госпіталізації в психіатричній клініці вона повернулася до родини.

Про це повідомляє BBC.

На початку листопада 2024 року студентка Ісламського університету Азад вийшла на подвірʼя кампусу в спідній білизні. Її затримали та назвали поведінку «непристойною».

За даними спільноти Amir Kabir Newsletter, вчинок дівчини — начебто акція протесту. Раніше на неї напали — за однією з версій, через неправильне носіння хіджабу, за іншою — через те, що не вдягнула його. На дівчину напали співробітники сил безпеки університету та представники проурядової молодіжної організації «Басідж» — вони розірвали її одяг та викинули хустку.

Під час затримання студентку вдарили головою об двері машини або стовп. Представник університету заявив, що вона «перебуває під сильним психічним тиском» і в неї «ментальний розлад». Подія викликала міжнародний осуд, а правозахисна організація Amnesty International закликала негайно звільнити потерпілу.

Прессекретар судової влади Асгар Джахангір заявив, начебто дівчину відправили до лікарні, де зʼясувалося, що вона нібито страждає на психічне захворювання.

Це не перший подібний випадок. Біженка з Ірану, яка зараз живе у Канаді, розповіла BBC, що іранський режим морально тиснув на її сім’ю, вимагаючи їх визнати жінку психічно хворою. За її словами, багато людей ідуть на це, щоб захистити близьких.