Велика Британія, Німеччина, Канада та Люксембург внесли нові кошти в Коаліцію дронів

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Велика Британія виділить Україні 7,5 мільйонів фунтів стерлінгів (це приблизно $9,4 мільйона) для ударних і розвідувальних дронів. Це додаткові кошти для Коаліції дронів, яку країна очолює разом з Латвією.

Про це йдеться на сайті британського уряду

Там зазначили, що кошти на дрони для України виділили із щорічного фонду фінансування у розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів (це приблизно $3,8 мільярда).

Окрім Великої Британії, й інші країни внесли нові кошти в коаліцію дронів, загальна сума сягнула понад $20 мільйонів.

Німеччина виділила $12 мільйонів 700 тисяч, Канада і Люксембург — по $3 мільйони 800 тисяч.

Тому тепер загальний грошовий фонд коаліції дронів складе понад $85 мільйонів, з них $19 мільйонів внесла саме Велика Британія.