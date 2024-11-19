Велика Британія, Німеччина, Канада та Люксембург внесли нові кошти в Коаліцію дронів
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Велика Британія виділить Україні 7,5 мільйонів фунтів стерлінгів (це приблизно $9,4 мільйона) для ударних і розвідувальних дронів. Це додаткові кошти для Коаліції дронів, яку країна очолює разом з Латвією.
Про це йдеться на сайті британського уряду
Там зазначили, що кошти на дрони для України виділили із щорічного фонду фінансування у розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів (це приблизно $3,8 мільярда).
Окрім Великої Британії, й інші країни внесли нові кошти в коаліцію дронів, загальна сума сягнула понад $20 мільйонів.
Німеччина виділила $12 мільйонів 700 тисяч, Канада і Люксембург — по $3 мільйони 800 тисяч.
Тому тепер загальний грошовий фонд коаліції дронів складе понад $85 мільйонів, з них $19 мільйонів внесла саме Велика Британія.
- Коаліція дронів для України стартувала 17 лютого 2024 року в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»). Співлідерами ініціативи виступили Латвія і Велика Британія. Також до Коаліції приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Канада і Нідерланди.
- Для допомоги Україні вже створили вісім коаліцій спроможностей — Коаліцію повітряних сил, Коаліцію інтегрованої ППО та ПРО, Коаліцію артилерії, Коаліцію бронетанкової техніки та маневреності, Коаліцію морських спроможностей, ІТ-коаліцію, Коаліцію розмінування і Коаліцію дронів.