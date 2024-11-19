Зеленський підписав закон, який дозволяє військовим самостійно розпоряджатися виплатами за зникнення безвісти чи полон
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Пресслужба Офісу президента України
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11407, який дозволяє військовим визначити членів сімʼї або людей, яким надходитимуть виплати у разі його зникнення безвісти або потрапляння в полон.
Якщо ж військовослужбовець не складе особисте розпорядження, то гроші виплачуватимуть рівними частинами в першу чергу дружині (чоловіку), законним представникам дітей, батькам.
А в другу чергу — повнолітнім дітям, братам, сестрам, у загальному розмірі, що не перевищує 20%.Це не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини або дезертирували.
Це не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини або дезертирували.
- Раніше уряд спростив порядок виплати допомоги за загибель чи поранення військових. При цьому суми виплат не змінилися