Військового Сергія Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ, надалі триматимуть під вартою

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Київський апеляційний суд не змінив запобіжного заходу та залишив під вартою військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова, який самовільно залишив службу і публічно про це повідомив.

Про це під час судового засідання оголосила головуюча колегії суддів Тетяна Кагановська, передає Укрінформ.

У рішенні йдеться, що Гнезділова так і триматимуть під вартою без визначення розміру застави до 9 грудня 2024 року — це строк досудового розслідування.

Суд не задовільнив заяву про те, щоб відпустити Гнезділова на поруки.

Що передувало

Сергій Гнезділов — 24-річний військовослужбовець, який прийшов у ЗСУ у 2019 році. Його трирічний контракт мав закінчитися в березні 2022.

Усі ці роки він воював у 56 мотопіхотний Маріупольській бригаді. 19 вересня 2024 року Гнезділов пішов у СЗЧ (самовільно залишив частину) і за два дні публічно оголосив про це у фейсбуку. Він пояснив, що так хоче привернути увагу до проблеми, коли одні воюють безстроково, а інші не планують мобілізуватись. Уже 9 жовтня Гнезділова затримали. Наступного дня йому оголосили підозру в дезертирстві. Під варту військового відправили 11 жовтня.

На ютуб-каналі «Бабеля» вийшло інтервʼю Сергія, де ми озвучили обвинувачення й аргументи різних сторін. Ось головні тези розмови, обовʼязково подивіться повну версію.