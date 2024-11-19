У Великій Британії вже підготували 50 тисяч українських військових

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У Великій Британії в межах навчальної місії Interflex тренування пройшли 50 тисяч українських військових.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

«Косово, Румунія та Естонія є останніми країнами, які приєдналися до глобальних зусиль, виступаючи за свободу і стійкість», — написали там.

Тренувальна програма Interflex із залученням спеціалістів із Канади, Нової Зеландії, Норвегії, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів і Австралії стартувала на початку 2022 року. Вона охоплювала поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, тактику патрулювання та багато іншого.

Тренування українських військових за кордоном

У ЄС продовжили тренувальну місію для українських військових ще на 2 роки.

Наразі за програмою EUMAM Ukraine підготували 63 тисячі бійців ЗСУ. Найближчими місяцями місія підготує ще 15 тисяч.

EUMAM Ukraine співпрацюватиме з НАТО, зокрема з Організацією НАТО з питань допомоги в безпеці та підготовки для України (NSATU), й обмінюватиметься з нею інформацією.

Також українські військові та фахівці проходили підготовку в різних країнах щодо керування та обслуговування винищувачів F-16, зокрема йдеться про Данію, США, Велику Британію, Францію та Румунію.