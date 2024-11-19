Кабмін вніс кратом до списку психотропних речовин. Що це таке

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Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Тепер обмежуватимуть продаж кратома й мітрагініна.

Про це йдеться в постанові Кабміну № 1306 від 15 листопада 2024 року.

До переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні входять сполуки, які впливають на психіку людини та можуть використовуватися для виготовлення наркотиків.

Закон регулює, хто і за яких умов може виробляти, зберігати, використовувати або перевозити ці речовини. Мета — запобігти їхньому незаконному обігу. Отже, перелік поповнився такими позиціями:

листя (ціле чи подрібнене) рослини Mitragyna speciosa (кратом);

мітрагінін (Mitragynine).

Кратом — це рослина, яка поширена в Таїланді, Індонезії та Малайзії. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, листя кратому традиційно використовували як стимулятор або засіб для зняття болю. У малих дозах це діє як енергетик, у більших — як заспокійливе.

Мітрагінін — алкалоїд, основна діюча хімічна сполука, що міститься в листі кратому. Саме мітрагінін відповідає за більшість його ефектів, впливаючи на опіоїдні рецептори в мозку. Науковці досліджують ефекти й можливий вплив речовини, адже це мало вивчено. Потенційно вона може замінити опіоїди.

Втім через ризик зловживання й залежності кратом заборонений або обмежений у багатьох країнах. Тепер серед них і Україна. Донині кратом можна було придбати у вигляді порошку, капсул, чаю або інших продуктів онлайн або у фізичних магазинах.