Зеленський представив внутрішній План стійкості. Що він передбачає

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський 19 листопада в Раді представив внутрішній План стійкості.

План складається з десяти пунктів:

Єдність. Президент наголосив на важливості обʼєднання як всередині країни, так і зовні. Міжнародні партнери мають продовжувати і посилювати підтримку України. Вибори в країні будуть після перемоги.

Фронт. Передбачається зміна підходів до управління в армії, поява військового омбудсмана. Міноборони та військове командування має представити нову систему контрактів для громадян, які не досягли віку мобілізації. Зниження мобілізаційного віку не буде.

Зброя. Наступного року Україна планує виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів. Також планується збільщшити виділення прямих коштів для бригад. Ще серед завдань — робити 3 тисячі крилатих ракет. Буде створена Технологічна ставка.

Гроші. Пункт передбачає локалізацію — все, що може вироблятись в Україні, має закуповуватись в Україні. Також мова про страхування воєнних ризиків, дерегуляцію, зменшення частки перерозподілу ВВП, безпеку для бізнесу від правоохоронців, детінізацію ринку.

Енергетика. До кінця року мають зʼявитись паспорти стійкості регіонів, а наступного року — паспорти генерації. Пріоритет — атомна генерація.

Безпека. Модернізація стандартів укриттів, встановлення рамок металошукачів на вході у всі школи та інші держбудівлі. Укріплення державного кордону.

Громади. Податкові умови для прифронтових територій.

Людський капітал. Очікується створення Національного стандарту безбарʼєрності та поява інститут множинного громадянства. Також йшлося про перезапуск дипломатичної служби й створення Міністерства обʼєднання України.

Культура. Україна ініціює «культурний Рамштайн». У планах також сприяння створенню кафедри україністики в іноземних університетах.

Політика Героїв. Пункт передбачає залучення ветеранів на державну службу та створення у 2025 році в кожній громаді реабілітаційного відділення. Також очікується додаткова оплата для сімейних лікарів за контракт з ветераном.

Серед інших планів пункту — запровадження 11 000 фахівців із супроводу ветеранів у наступному році, створення щонайменше 80 ветеранських просторів і посилення програм купівлі квартир для ветеранів.

План стійкості буде ще деталізований за участі громадянського суспільства, бізнесу, культурного середовища, експертів. Остаточно план разом з додатками представлять у грудні цього року.