У Держдепі США підтвердили дозвіл Україні бити американськими ракетами вглиб Росії

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Помічник державного секретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс підтвердив, що президент Джо Байден дозволив Україні бити американськими ракетами вглиб Росії.

Про це Ніколс сказав в інтерв’ю бразильському виданню O Globo на полях саміту G20.

«Зброя, яку президент Байден дозволив Україні використовувати, дасть їй більше можливостей захистити себе», — сказав Браян Ніколс.

Він додав, що дозвіл бити ракетами вглиб Росії може показати, що застосування сили для захоплення території Україні не є успішним». Ніколс припускає, що РФ після цього може почати вести переговори про мир або «залишити територію України».

Це перше підтвердження дозволу на удари від американської сторони. Раніше заступник радника Байдена з національної безпеки Джонатан Файнер сказав, що не підтверджує жодних рішень, які «були чи не були ухвалені щодо допомоги США, коли йдеться про такі оперативні питання».

Що передувало

Україна давно просила союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів углиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS і британські далекобійні ракети Storm Shadow.

Першою про дозвіл бити ATACMS по території Росії повідомила газета NYT. Вона писала, що це відповідь Джо Байдена на рішення Росії ввести в бій північнокорейські війська — але не уточнила, чи дозвіл стосуватиметься лише Курської області. Видання Axios пише, що дозволили бити далекобійними ATACMS лише по Курській області РФ.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель підтвердив, що США дозволили Україні бити по території Росії на глибину до 300 кілометрів.