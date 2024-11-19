Путін затвердив оновлену ядерну доктрину. Вона розцінює як причину для атаки навіть масовий запуск дронів

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Очільник Кремля Володимир Путін підписав указ, який затверджує оновлену ядерну доктрину Росії.

Документ опублікований на порталі правової інформації РФ 19 листопада.

У доктрині розширили категорію держав і військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування. Також доповнено перелік військових загроз, для нейтралізації яких потрібні такі дії.

Зокрема, агресія з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної країни, вважатиметься їхнім спільним нападом на РФ.

Крім того, ядерна відповідь від Росії можлива в разі критичної загрози її суверенітету навіть звичайною зброєю, в разі нападу на Білорусь як учасника Союзної держави, в разі масованого старту військових літаків, крилатих ракет, безпілотників, інших літальних апаратів і перетину ними російського кордону.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков пояснив, що оновлення ядерної доктрини знадобилося, «щоб зробити її відповідною до нинішньої ситуації».

Він також заявив, що використання ЗСУ західних неядерних ракет проти Росії за оновленою доктриною може спричинити ядерну відповідь. За його словами, російські військові «уважно відстежують ситуацію після повідомлень про намір Києва застосувати ракети ATACMS».

Чи змінилась суттєво доктрина?

Як розповів ВВС Максим Старчак із Центру міжнародної та оборонної політики Університету Квінс, нові положення ядерної доктрини уточнюють умови використання ядерної зброї, але причини її застосування не змінюються.

«Це загроза існуванню державі та загроза ядерній зброї. Якщо раніше умовою застосування ядерної зброї була атака балістичних ракет, то наразі це розширилося до всіх засобів повітряно-космічного нападу», — сказав він.

Він також додав, що за новою доктриною Білорусь офіційно отримала ядерну парасольку за будь-якого нападу на неї — однак це вже фіксувалося іншими словами у військовій доктрині Союзної держави. Те, що участь в агресії неядерної держави за участю ядерної може призвести до ядерного удару у відповідь, вже фіксувалося в Будапештському меморандумі, підписаному Росією 1994 року.