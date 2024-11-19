У Глухові зросла кількість загиблих від російського удару (оновлено)

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Пресслужба ДСНС

Кількість загиблих у Глухові, що на Сумщині, зросла до 10 людей. Рятувальники витягують тіла людей з-під завалів.

Про це повідомила ДСНС.

Ще 13 людей постраждало, серед них три дитини. Ймовірно, під завалами перебувають ще три людини.

Пізно ввечері 18 листопада російські війська атакували Глухів двома дронами Shahed. По гуртожитку вдарили близько 23:20.

Серед загиблих є дитина — це 8-річний хлопчик. Будівля гуртожитку частково зруйнована.

Прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинили загибель людей.