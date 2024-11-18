Поранений кінь-утікач Королівської гвардії повернувся на службу
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Кінь Віда з Королівської кінної гвардії повернувся на службу. Він відновився після поранення, яке отримав, коли мчав через центр Лондону.
Про це повідомила благодійна організація The Horse Trust.
Інцидент з кіньми стався у квітні 2024 року. Пʼятеро коней Королівської гвардії скинули з себе вершників і помчали галопом під час репетиції майбутнього військового параду біля Букінгемського палацу. Тварин, найімовірніше, налякав шум будівельників поруч.
На фотографіях того дня видно, що білий кінь — Віда — був у крові через поранення. Йому дали пʼять місяців відстрочки від служби.
«Для нас було честю дати Віді місце для відпочинку та відновлення. Віда зайняв особливе місце в наших серцях», — сказала гендиректорка благодійної організації Жанетт Аллен.
А головний ветеринар додав, що Віда був «абсолютною суперзіркою, завойовуючи серця наречених — і частування».
Троє інших коней, які втекли разом із Відою, — Теннісон, Троян і Ванквіш — повернулися до служби раніше, щоб узяти участь у святкуванні дня народження короля Чарльза III у червні. Ще один кінь Квакер залишається під опікою The Horse Trust.