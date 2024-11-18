Телеграм випустив своє найбільше оновлення мінізастосунків

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Месенджер «Телеграм» запустив найбільше оновлення в історії мінізастосунків — віднині вони підтримують повноекранний режим, платні підписки, ярлики на домашньому екрані, можливість надсилати подарунки, ділитися медіа тощо.

Про це повідомила пресслужба месенджера.

Мінізастосунки тепер можуть використовувати весь екран у книжковій або альбомній орієнтації, отримувати інформацію про рух пристрою, а також користувачі зможуть розміщувати прямі ярлики до певних мінізастосунків на домашньому екрані свого пристрою.

Браузер не підтримує відео Telegram

Крім того, користувачі мають змогу поширювати своє місцерозташування за допомогою мінізастосунків. Телеграм каже, що це дає розробникам можливість створювати ігри з привʼязкою до місцевості зі спеціальними місцями або інтерактивні мапи для подій. Щоб дати доступ до локації, потрібно надати дозволи на геолокацію для кожного окремого мінізастосунка. Такий доступ вимкнений за замовчуванням.

Браузер не підтримує відео Telegram

Тим часом розробники отримають можливість пропонувати підписки на свої мінізастосунки, щоб монетизуватися. Плата — це зірки, які можна купити в телеграмі. Також розробники можуть додатково налаштувати екран завантаження мінізастосунка, додавши власну іконку.

А ще тепер мінізастосунки можуть отримувати доступ до базової інформації про апаратне забезпечення пристрою користувачів, щоб «покращити оптимізацію графіки та підвищити продуктивність».