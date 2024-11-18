Україна збільшила виробництво крилатих ракет «Нептун»

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Україна збільшила серійне виробництво крилатих ракет Р-360 «Нептун». Їх удосконалили для ураження цілей на дальших відстанях.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Умєров наголосив, що протягом року виготовили перші 100 ракет — виробництво нарощують. Крім того, розробляють нові ракети-дрони, зокрема «Паляницю». У цьому напрямку працюють також і з міжнародними партнерами.

Ракета Р-360 масою 870 кг має бойову частину, що важить 150 кг. Дальність пуску — до 280 км. Швидкість ракети сягає близько 900 км/год, а висота польоту над гребенем хвиль — від 3 до 10 м.