Тимощук виграв суд проти Української асоціації футболу

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Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні задовольнив апеляцію колишнього футболіста Анатолія Тимощука на рішення дисциплінарного комітету Української асоціації футболу (УАФ), який позбавив його всіх титулів, тренерської ліцензії і вилучив з офіційного реєстру збірних.

На рішення суду зреагувала Українська асоціація футболу в коментарі Tribuna.com. Там заявили, що отримали рішення CAS і вважають, що «до цієї справи європейці підійшли максимально формально та підтвердили часткове нерозуміння реалій, в яких ми живемо».

«Позиція української футбольної спільноти однозначна та не змінювалось ніколи. Таким як тимощук не місце в українському футболі», — йдеться у коментарі УАФ.

На сайті Спортивного арбітражного суду рішення у цій справі поки що не оприлюднили.

Анатолій Тимощук подав апеляцію до CAS у 2023 році, слухання справи відбулося у квітні 2024. Ексфутболіст просив скасувати рішення УАФ.

Гравця неодноразово критикували за те, що він продовжив роботу в Росії після початку агресії РФ проти України у 2014 році. Після 24 лютого 2022 року Тимощук відмовився коментувати російське вторгнення. І навесні Українська асоціація футболу позбавила Тимощука статусу рекордсмена (він зіграв у складі збірної України 144 матчі), займатися будь-якою діяльністю, повʼязаною з футболом. У грудні 2022 року Верховна Рада схвалила санкції проти нього.

Тимощук народився в Луцьку і є вихованцем місцевої «Волині». Основну частину карʼєри він провів у складі донецького «Шахтаря». Після цього Тимощук провів чотири роки в петербурзькому «Зеніті» та мюнхенській «Баварії».