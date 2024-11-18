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Від початку року Україна експортувала товарів на $36,3 млрд — більше ніж за увесь 2023-й

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Getty Images

Україна з 1 січня по 17 листопада експортувала товарів на $36,3 мільярда — це більше, ніж за увесь 2023 рік.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Найбільше Україна експортувала:

А за весь 2023 рік Україна експортувала товарів на $36,2 мільярда. Експорт збільшили завдяки прискоренню експорту продукції нового врожаю, стабільній роботі українського морського коридору та відновленню українського виробництва.