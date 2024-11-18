Зеленський підписав законопроєкт про вдосконалення МСЕК

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Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11225 про вдосконалення медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Про це йдеться в картці законопроєкту.

Документ модернізує процедуру МСЕК через:

можливість онлайн-участі людей у засіданнях МСЕК, що зменшить витрати часу та коштів для пацієнтів;

зміни в порядку встановлення інвалідності: пропонується замість особистої присутності розглядати документи людей для експертизи;

внесення інформації про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) для спрощення доступу лікарів до даних і пришвидшення ухвалення рішень і прозорості.

Також, за законопроєктом, адвокати або інші уповноважені представники людей з інвалідністю матимуть права бути присутніми на засіданні МСЕК. Крім того, пацієнти зможуть запрошувати на засідання і своїх лікарів. Вони зможуть самостійно фотографувати або записувати засідання, а також документи, що формує комісія під час розгляду їхньої справи.

Крім того, Кабінет міністрів України повинен установити максимальні строки, протягом яких треба провести засідання МСЕК та ухвалити рішення. А ще встановити перелік підстав, за яких засідання комісії можуть провести дистанційно або ухвалити рішення заочно, або організувати виїзне засідання.

Ще уряд має встановити вичерпний перелік грубих порушень, за вчинення яких членів МСЕК на певний строк позбавлятимуть членства в комісіях всіх рівнів та права виконувати функції та брати участь у прийнятті рішень у сфері визначення інвалідності. А також встановити чітке розділення МСЕК на комісії першого, другого та інших рівнів.

Також люди з інвалідністю та їхні представники, адвокати матимуть право самостійно оскаржувати рішення МСЕК.

Важливо зазначити, що на початку листопада Кабмін подав у Раду законопроєкт про ліквідацію МСЕК. У законопроєкті пояснили, що чинна система МСЕК зʼявилась ще до набуття Україною незалежності та не відповідає ані сучасним викликам, ані актуальним підходам щодо встановлення інвалідності, які існують у світі.

Що передувало

23 жовтня у МОЗ заявили, що до кінця року ліквідують центральну МСЕК. Цьому рішенню передував скандал з головою Хмельницької обласної МСЕК Тетяною Крупою. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам. Під час обшуків у неї знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 чиновнику Хмельницької обласної прокуратури. Через це керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням, а 22 жовтня і генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

29 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт про вдосконалення медико-соціальної експертної комісії. Що він передбачає — читайте тут. Крім того, стало відомо, що чинних керівників МСЕК не допустять до посад в оновленій системі лікарських комісій. А от інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року, але лише за умови ведення лікарської практики.