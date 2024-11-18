В Україні планують запустити програму підтримки військових «Плюси»

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Міністерство оборони України планує запустити загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців «Плюси».

Про це на брифінгу заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, передає «Суспільне».

«Плюси» — це буде віртуальна валюта нашого застосунку, в якій ми будемо додавати 100 найбільших бізнесів України, які будуть підтримувати наших військових», — сказала вона.

За словами урядовиці, програма дозволить військовим отримувати бонуси, знижки, пріоритетні можливості закупівлі різних продуктів через взаємодію між «Армія+» і сотнею найбільших бізнесів України.

Черногоренко зазначила, що вже чотири компанії стали партнерами програми, і запросила інших представників бізнесу долучатися до цієї програми.

«Буде відкритий меморандум, 100 бізнесів підпишуть з Міністерством оборони цей меморандум, і ми долучимо абсолютно всю лояльність, яку можемо накопичувати в нашій країні, заради наших військових. Наші військові мають нагороджуватися всім суспільством, всіма бізнесами, і «Армія+» дасть цю єдину точку входу», — сказала вона.