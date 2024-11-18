Україна отримає від Німеччини 4 тисячі безпілотників зі штучним інтелектом

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Німеччина передасть Україні 4 тисячі безпілотників з бойовою частиною компанії Helsing.

Про це в понеділок у Берліні заявив речник федерального міністерства оборони, його слова передає видання Steva.

У Німеччині не розголошують деталей поставки дронів в Україну, але до офіційної заяви німецька газета Bild писала, що це ударні дрони, якими керує не людина, а штучний інтелект. За даними газети, вони мають у чотири рази більшу дальність, ніж звичайні безпілотники-камікадзе, які українські військові використовують зараз.

«Я дуже радий, що саме зараз починається постачання цих ударних дронів зі штучним інтелектом. Ця зброя дозволить українським збройним силам завдавати ударів по високопріоритетних російських військових цілях, наприклад, командних пунктах чи логістичних обʼєктах», — сказав німецький міністр оборони Борис Пісторіус.

Він зазначив, що високотехнологічні дрони можуть долати електронні заходи захисту з боку російських військ. Пісторіус особисто переконався в їхній ефективності під час свого візиту до міністра оборони України Рустема Умєрова.

Ці безпілотники компанії Helsing мають програмне забезпечення, яке робить їх значною мірою невразливими до перешкод.

За інформацією Bild, у вересні німецька програмна компанія Helsing уклала з Міноборони України контракт на 4 тисячі цих безпілотників — проєкт фінансує німецький уряд.

Ці БпЛА також називають miniTaurus. Taurus — це німецькі керовані ракети з радіусом дії до 500 кілометрів і бойовою частиною 500 кілограмів. Вони є аналогом британських Storm Shadow і французьких SCALP-EG.

У лютому 2024 року німецький Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійну зброю, що можна вважати закликом передати Taurus. Проте останнє слово за канцлером Олафом Шольцом — він досі проти передачі, бо побоюється ескалації з Росією. З того часу його позиція не змінилася.

Кандидат у канцлери Німеччини від партії «Зелених» Роберт Хабек заявив, що дозволить поставки далекобійних ракет Taurus в Україну, якщо його оберуть головою уряду.

Але, за словами Бориса Пісторіуса, наразі він «не бачить причин ухвалювати інше рішення».