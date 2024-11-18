На окупованій території Запорізької області перших місцевих хлопців відправили на «строкову службу»
- Автор:
- Оля Березюк
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Очільник окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив, що місцевих хлопців уперше відправили на «строкову службу» до Збройних сил РФ.
Про це він написав 16 листопада.
Колаборант запевнив, що жодного призовника не відправлять на війну з Україною. Водночас очільник Запорізької ОВА Іван Федоров ще у квітні писав, що Балицький обіцяв, що на окупованих територіях не будуть призивати на строкову службу щонайменше пʼять років.
Колаборант зараз каже, що призовники проходитимуть службу у військових частинах Криму, Ростовської області, Краснодарського краю.
- Наприкінці березня глава Росії Володимир Путін підписав указ про призов на строкову службу громадян РФ. Мова і про жителів тимчасово окупованих територій України.