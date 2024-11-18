МЗС Франції: Дозвіл Україні бити далекобійними ракетами по Росії залишається «одним із варіантів»

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що дозвіл Україні бити далекобійними ракетами по військових об’єктах у Росії залишається «одним із варіантів».

Ці слова передає Reuters.

«Ми відкрито сказали, що це варіант, який ми б розглянули, якщо він дозволить завдати удару по цілі, звідки Росія зараз здійснює агресію на територію України. Тож, з іншого боку, нічого нового», — сказав очільник МЗС Франції перед зустріччю міністрів ЄС у Брюсселі.

За день до цього, видання Le Figaro повідомило, що Франція та Британія дозволили Україні бити по території РФ далекобійними ракетами SCALP/Storm Shadow.

Згодом видання прибрало цю інформацію.

«У канцеляріях уже вирували дебати щодо дозволу на використання західних ракет проти російської території. Емманюель Макрон висловився за це під час державного візиту до Німеччини в травні 2024 року», — йдеться тепер у матеріалі без чітких згадок про дозволи, які Україна нібито отримала.

Володимир Зеленський прокоментував дозвіл від США, Британії та Франції бити далекобійними ракетами по території РФ.

«Сьогодні багато хто в медіа говорить про те, що ми отримали дозвіл на удари по території РФ. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть», — сказав президент.

Заборона на атаки України вглиб Росії зброєю США та Британії

Україна давно просила союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів углиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS та британські далекобійні ракети Storm Shadow.

Однак жодна з цих країн не давала офіційно Україні дозволу на використання їхньої зброї для атак углиб РФ. У США побоювалися можливої ескалації на тлі цього рішення. Також там вважали, що зняття обмежень на далекобійні удари не матиме стратегічного значення у війні, бо Росія перемістила свої найважливіші цілі, зокрема літаки, подалі від кордону і зробила їх недосяжними для ударів.

У вересні The Guardian писала, що Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні бити далекобійними ракетами Storm Shadow по цілях у Росії.

Але Telegraph писав, що на заваді цьому дозволу стоять США, адже ракети містять запчастини американського виробництва.

За кілька днів до повідомлення про дозвіл України бити ATACMS по території РФ медіа писали, що президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер хочуть переконати президента США Джо Байдена дозволити Україні бити ракетами дальнього радіуса дії Storm Shadow углиб Росії.

SCALP / Storm Shadow

Офіційно Британія оголосила про передачу ракет Storm Shadow у травні 2023 року, але дозволила бити по цілях лише на території Криму та на інших окупованих територіях України. На початку травня 2024 року ексміністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для ударів по цілях у Росії, і Києву вирішувати, чи робити це.

Новий премʼєр-міністр Британії Кір Стармер 10 липня підтвердив, що Україна може використовувати британські ракети для ударів по Росії. Він наголосив, що Україна має сама вирішувати, як вона використовуватиме ракети Storm Shadow, надані Британією.

Однак газета The Telegraph зазначала, що політика Британії «не змінилась» і країна, попри заяви Стармера, не дозволяє Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії. Нібито британські посадовці побоювалися, що такий крок призведе до ескалації війни й може втягнути Велику Британію в конфлікт з Росією.