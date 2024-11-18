Кількість постраждалих через ракетні удари в Сумах збільшилася

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Кількість постраждалих через удар по густонаселеному району Сум 17 листопада та нічному удару по критичній інфраструктурі збільшилася до 89, з них 11 — це діти. Щодо загиблих, то відомо про 11, серед них — двоє дітей: 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.

Про це повідомляє Сумська військова адміністрація та ДСНС України.

Станом на 8:00 відомо, що в реанімації перебувають 11 людей, серед них — 6 дітей. З 89 постраждалих — 63 тих, хто постраждав через удар по житловому району міста ввечері 17 листопада.

Вночі, приблизно о 00.10 ворог ракетами, імовірно, балістичними, атакував критичну інфраструктуру Сум — після цього місто залишилося без світла.

Ліквідація наслідків російського удару триває. У місті розгорнули штаб оперативного реагування. Люди отримують всю необхідну допомогу.

Атака на Суми

За даними слідства, 17 листопада 2024 року близько 20:37, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти завдали ракетного удару по густонаселеному житловому мікрорайону в Сумах. Раніше в. о. мера Артем Кобзар повідомляв, що ворожа ракета вдарила посеред двору — будинки навкруги залишилися без вікон.

Станом на 22:29 17 листопада було відомо, що рятувальники вже евакуювали з пошкодженого будинку 400 людей.

Прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.