Зеленський прокоментував дозвіл від США, Британії та Франції бити далекобійними ракетами по РФ

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Володимир Зеленський прокоментував дозвіл від США, Британії та Франції бити далекобійними ракетами по території РФ.

«Сьогодні багато хто в медіа говорить про те, що ми отримали дозвіл на удари по території РФ. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть», — сказав президент.

Водночас він наголосив, що план посилення України — це План перемоги, який він представив партнерам. Одним із головних пунктів є далекобійність для нашої армії.

NYT писала, що президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ. Ракети, за даними газети, застосовуватимуть проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області. А також українці зможуть бити по ключових частинах військової техніки, логістичних вузлах, складах боєприпасів і лініях постачання в глибині Росії.

Reuters пише, що Україна планує завдати своїх перших ударів далекобійними ракетами вже за кілька днів.

Після цього видання Le Figaro повідомило, що Франція та Британія дозволили Україні бити по території РФ далекобійними ракетами SCALP/Storm Shadow.

Заборона на атаки України вглиб Росії зброєю США та Британії

Україна давно просила союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів углиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS та британські далекобійні ракети Storm Shadow.

Однак жодна з цих країн не давала Україні дозволу на використання їхньої зброї для атак углиб РФ. У США побоювалися можливої ескалації на тлі цього рішення. Також там вважали, що зняття обмежень на далекобійні удари не матиме стратегічного значення у війні, бо Росія перемістила свої найважливіші цілі, зокрема літаки, подалі від кордону і зробила їх недосяжними для ударів.

У вересні The Guardian писала, що Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні бити далекобійними ракетами Storm Shadow по цілях у Росії.

Але Telegraph писав, що на заваді цьому дозволу стоять США, адже ракети містять запчастини американського виробництва.

За кілька днів до повідомлення про дозвіл України бити ATACMS по території РФ медіа писали, що президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер хочуть переконати президента США Джо Байдена дозволити Україні бити ракетами дальнього радіуса дії Storm Shadow углиб Росії.

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