Le Figaro: Франція та Британія дозволили Україні бити по території РФ ракетами SCALP/Storm Shadow

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Франція та Британія дозволили Україні бити по території РФ далекобійними ракетами SCALP/Storm Shadow.

Про це повідомляє Le Figaro.

Сьогодні ж NYT писала, що президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

У вересні The Guardian писала, що Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні бити далекобійними ракетами Storm Shadow по цілях у Росії.

Але Telegraph писав, що на заваді цьому дозволу стоять США, адже ракети містять запчастини американського виробництва.

Офіційно Британія оголосила про передачу ракет Storm Shadow у травні 2023 року, але дозволила бити по цілях лише на території Криму та на інших окупованих територіях України. На початку травня 2024 року ексміністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для ударів по цілях у Росії, і Києву вирішувати, чи робити це.

Новий премʼєр-міністр Британії Кір Стармер 10 липня підтвердив, що Україна може використовувати британські ракети для ударів по Росії. Він наголосив, що Україна має сама вирішувати, як вона використовуватиме ракети Storm Shadow, надані Британією.

Однак газета The Telegraph зазначала, що політика Британії «не змінилась» і країна, попри заяви Стармера, не дозволяє Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії. Нібито британські посадовці побоювалися, що такий крок призведе до ескалації війни й може втягнути Велику Британію в конфлікт з Росією.

До того ж, дозвіл на удари далекобійними ракетами по цілях у Росії потребуватиме схвалення трьох країн, однією з яких є Велика Британія. Іншою країною, яка виробляє Storm Shadow разом із Великою Британією, є Франція.

Далекобійна авіаційна ракета класу «повітря — земля» Storm Shadow / SCALP EG — це спільна розробка Франції та Великої Британії. Вона призначена для знищення укріплених наземних стаціонарних цілей. Ракета може проривати оборону потужних систем ППО, має бойову частину 450 кг і здатна летіти на понад 560 км.