МАГАТЕ: Українські АЕС через обстріли РФ скоротили виробництво електроенергії. Це тиск на ядерну безпеку

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Через комбіновану повітряну атаку РФ атомні електростанції (АЕС) України скоротили виробництво електроенергії як запобіжний захід. Це створює тиск для ядерної безпеки.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі, передає агентство МАГАТЕ.

Там зазначили, що Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС не зупинилися через атаку, але кілька електричних підстанцій, від яких вони залежать, зазнали додаткових пошкоджень. Так основні лінії електропередачі від чотирьох підстанцій відключилися через атаки.

У МАГАТЕ зазначили, що наразі тільки два з девʼяти реакторів в Україні виробляють електроенергію на 100% потужності, ще шість зменшили виробництво до рівня 40–90%. Один зупинили для технічного обслуговування.

Групи МАГАТЕ відвідали сім підстанцій, розташованих за межами АЕС по всій країні, у вересні та жовтні. На Хмельницькій АЕС команда МАГАТЕ почула сильний вибух. На Рівненській АЕС зупинилися дві лінії електропередачі.

АЕС потребують надійного підключення до мережі як для передачі електроенергії, яку вони виробляють, так і для отримання зовнішньої енергії для охолодження реактора, зазначили в МАГАТЕ.