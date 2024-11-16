У США закликали розслідувати телефонні дзвінки Маска до Москви

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Два високопоставлені сенатори-демократи закликали у спільному листі Пентагон і правоохоронні органи розслідувати ймовірні телефонні розмови американського мільярдера Ілона Маска з російськими високопосадовцями, зокрема з Путіним, — з міркувань національної безпеки.

Про це повідомило Reuters, у розпорядження якого потрапив цей лист.

Старший член Комітету з міжнародних відносин, сенатор Жанна Шахін і голова Комітету Сенату з питань збройних сил Джек Рід сказали генеральному прокурору США Мерріку Гарленду і генеральному інспектору Пентагону, що слід перевірити можливість розриву контрактів з аерокосмічною компанією Маска SpaceX після повідомлень про його розмови з російськими посадовцями.

«Ці відносини між відомим супротивником США і Маском, бенефіціаром мільярдного державного фінансування США, ставлять серйозні питання щодо його надійності як державного підрядника і власника допуску», — йдеться у спільному листі американських законодавців.