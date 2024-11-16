Естонія оголосила новий пакет військової допомоги Україні

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Ville Säävuori / Flickr

Естонія направить новий пакет військової допомоги Україні, повідомило Міністерство оборони країни.

Пакет допомоги зібраний із запасів естонських Сил оборони, враховуючи потреби України. Там будуть військово-морська форма, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту і різні види боєприпасів.

Незабаром уряд країни відкриє щорічну програму підтримки естонських компаній на конкурсній основі. Це не лише підтримає Україну, але й економіку та безпеку самої Естонії.

Естонія вже передала Україні військової допомоги на понад €500 мільйонів, або 1,4% валового внутрішнього продукту. Це були переносні протитанкові комплекси Javelin, протитанкові міни і гранатомети, міномети, артилерійські установки, автівки й засоби звʼязку, польові шпиталі, медичне обладнання, засоби індивідуального захисту та сухпайки.

Крім того, Естонія провела навчання 1 500 українських військових.