США, Японія і Південна Корея засудили участь військ КНДР у війні проти України

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США, Японія і Південна Корея рішуче засудили відправлення військ Північної Кореї для участі у війні проти України.

Про це йдеться в спільній заяві лідерів країн.

У заяві країни зазначають, що поглиблена співпраця Росії та КНДР розширює війну в Україні. А передача боєприпасів і балістичних ракет — «особливо кричущий» фактор, враховуючи, що Росія — постійний член Ради безпеки ООН. США, Японія і Південна Корея підтримують право України на самооборону.

Крім того, країни підтвердили відданість «повній денуклеаризації» Корейського півострова відповідно до резолюцій Радбезу ООН. Вони обіцяють рішуче реагувати на порушення резолюцій, а також будь-які спроби КНДР підірвати глобальний режим нерозповсюдження ядерної зброї.

Лідери засудили незаконні методи отримання доходів Північної Кореї, зокрема поставки зброї, кібератак і відправлення працівників за кордон для фінансування програм зі створення зброї. Також США і Японія запевнили Південну Корею у підтримці, а ще закликали Північну Корею дотримуватися прав людини та міжнародного права.

Участь військових Північної Кореї у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

Про те, що північнокорейські війська зазнали перших втрат у боях проти України, ще 6 листопада написала американська газета The New York Times. Північнокорейці билися разом з російською 810 окремою бригадою морської піхоти. Неясно, коли саме стався бій, але він був невеликим і там корейці зазнали перших втрат.

За даними джерел видання, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базовій тактиці піхоти і, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

Участь північнокорейців у боях проти України також підтверджували в США та Південній Кореї.