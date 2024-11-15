Ведучим на врученні премії «Оскар-2025» стане комік Конан ОʼБраєн

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Американський комік і телеведучий Конан ОʼБраєн буде ведучим церемонії нагородження премії «Оскар» у 2025 році.

Про це повідомила Американська академія кіномистецтва.

У короткому жартівливому відео ОʼБраєн тримає статуетку «Оскара» і каже, що є переможцем кінопремії. Однак за кадром його виправляють — кажуть, що він буде лише ведучим, і забирають у нього статуетку.

«Він [Конан ОʼБраєн] — ідеальна людина, щоб очолити наше всесвітнє свято кіно завдяки своєму блискучому гумору, любові до фільмів і досвіду роботи в прямому ефірі. Його дивовижна здатність спілкуватися з аудиторією обʼєднає глядачів», — сказав гендиректор Американської академії Білл Крамер.

ОʼБраєн вперше стане ведучим «Оскара». Він відомий завдяки своєму шоу «Пізня ніч із Конаном ОʼБраєном», а також був сценаристом мультсеріалу «Сімпсони».

Церемонія вручення премії «Оскар» запланована на 2 березня 2025 року. Захід пройде в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі. Номінантів оголосять 17 січня 2025 року.