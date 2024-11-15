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Військовому Владиславу Сорду повідомили про підозру в шахрайстві. Слідчі встановили, що він привласнив гроші, які збирали для підрозділу ЗСУ.

Про це повідомив Офіс генпрокурора України, не називаючи імені. Воно випливає з деталей справи.

За даними слідства, військовослужбовець організовував збори грошей на постачання зброї та дронів для однієї з військових частин ЗСУ, але згодом він витратив частину зібраних коштів на власний розсуд, тобто заволодів грішми потерпілих на загальну суму понад 357 тисяч гривень.

Під час розслідування кримінального провадження правоохоронці провели обшуки у помешканні підозрюваного. Фігуранту вручили клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України.

«Бабель» розповідав про історію військового Влада Сорда. Вона почалася 12 серпня 2023 року з твіту про те, як військовий Влад Сорд обманював дівчат і одночасно зустрічався з кількома партнерками. Тред про це став дуже популярним, і згодом користувачі згадали, що Сорд так і не відзвітував про збір на міномети, який він запустив ще в липні 2022 року. «Бабель» почав вивчати біографію Сорда, знайшов багато цікавого і написав про це у великому тексті.

Після виходу матеріалу Влад запропонував «Бабелю» розповісти свою версію (хоча раніше робити це відмовлявся). Розмова тривала ппʼять годин, але інтервʼю породило ще більше запитань. У вересні Сорд пообіцяв колишньому керівникові воєнного департаменту «Повернись живим» Андрію Римаруку до жовтня 2023 року повернути гроші за міномети — переказати їх на рахунок благодійного фонду. Чи повернув — невідомо, ані Сорд, ані Римарук не відповідають на запитання про це.