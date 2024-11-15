FAZ: Китай міг передати РФ зброю — ЄС думає над санкціями

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European Parliament / Flickr

Китай міг уперше поставити Росії зброю для війни проти України. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель поінформував про це країни ЄС і зазначив, що це повинно мати наслідки.

Про це пише німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Європейський Союз розглядає запровадження санкцій проти Китаю на тлі його імовірних поставок зброї РФ. Жозеп Боррель з посиланням на дані розвідки заявляв, що докази були «переконливими» та продемонстрували «передачу смертоносної допомоги» Росії.

«Тепер ми повинні розглянути весь набір інструментів, який є в розпорядженні ЄС», — наголосив дипломат.

Інструменти включають нові санкції, зокрема заборону на ведення бізнесу з китайськими компаніями, заморозку активів і заборону на вʼїзд до країн ЄС. Однак розмови про санкції поки що на ранній стадії.

Водночас Боррель вважає, що варто провести розмови безпосередньо з Китаєм.

«Ви [Китай] завжди казали, що хочете бути нейтральними. Ви не нейтральні. Ви годуєте звіра», — додав він.

Німецька газета також нагадала, що наприкінці вересня стало відомо, що дочірнє підприємство російської державної збройової компанії «Алмаз-Антей» під назвою «Купол» розробило і випробувало новий бойовий безпілотник великої дальності в Китаї, також компанія планувала налагодити там масове виробництво дронів для війни проти України.