«Це скринька Пандори». Зеленський зреагував на розмову Шольца і Путіна
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президент Володимир Зеленський заявив, що дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца Путіну — це «скринька Пандори».
Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.
За його словами, це саме те, чого хотів Путін, — послаблення його ізоляції, ізоляції Росії та ведення перемовин, які «не будуть нічим завершуватись».
«Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті та саме це і призвело до цієї війни. Розуміємо всі ці виклики зараз. Знаємо, як діяти. І хочемо попередити: «Мінська-3» не буде — нам потрібен реальний мир», — заявив український президент.
Реакція МЗС України
У Міністерстві закордонних справ підтвердили, що німецька сторона повідомляла про плани говорити з Путіним. Однак там вважають, що подібна розмова «не несе жодної доданої вартості для досягнення справедливого миру».
«Довгі розмови — це ресурс, яким Путін користується вже понад 20 років, щоб досягати своїх інтересів. Зараз розмови лише дають Путіну надію на послаблення міжнародної ізоляції», — наголосили у відомстві.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонував Путіну ввечері 15 листопада. Він закликав російського лідера припинити війну і почати переговори з Україною. Це була їхня перша розмова з грудня 2022 року. Тоді він теж наполягав, щоб Росія вивела свої війська з України.