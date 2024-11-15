Застосунок ChatGPT став доступний всім користувачам Windows

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Корпорація Microsoft зробила десктопний застосунок ChatGPT доступним для всіх користувачів Windows.

Про це повідомляє організація OpenAI.

Застосунок запустили ще в жовтні 2024 року, але спочатку його могли тестувати лише передплатники, пише The Verge. ChatGPT для Windows дозволяє ставити запитання чат-боту в спеціальному вікні та може працювати одночасно з іншими програмами. Швидко відкрити ChatGPT можна комбінацією клавіш Alt + Пробіл.

Застосунок дозволяє завантажувати файли та світлини, однак йому поки що бракує деяких функцій — наприклад, розширеного голосового режиму. ChatGPT також доступний для користувачів macOS.

За словами розробника продукту Алекса Ембірікоса, десктопні версії чатів розробили тому, що користувачі постійно копіюють і вставляють текст зі сторонніх програм у ChatGPT.

«Наприклад, замість того, щоб копіювати й вставляти код, ви можете підʼєднати ChatGPT до IDE або терміналу. Тоді, коли ви поставите запитання, ChatGPT зможе переглянути вміст програми, аби краще відповісти на нього», — каже Ембірікос.