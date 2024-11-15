Шольц і Путін поговорили телефоном уперше за два роки
- Автор:
- Ліза Бровко
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OSCE Parliamentary Assembly / Flickr
Канцлер Німеччини Олаф Шольц і лідер Росії Володимир Путін планують поговорити телефоном сьогодні, 15 листопада. Це буде перша їхня пряма розмова з грудня 2022 року. Оновлено: станом на 16:00 Шольц і Путін уже поговорили, їхня розмова тривала годину.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Олаф Шольц 10 листопада в програмі ARD Caren Miosga казав, що хотів би знову поговорити з Путіним «найближчим часом», але не робитиме це наодинці. Також він додав, що перед їхньою розмовою треба «багато контактів і розмов з багатьма іншими», і уточнив, що розмова відбуватиметься з відома України.
Водночас кремлівський речник Дмитро Пєсков заявляв, що з Берліну нібито поки не надходило сигналів для телефонної розмови з Путіним.
Під час останньої розмови Шольца з Путіним німецький канцлер закликав останнього до дипломатичного вирішення проблеми та виведення російських військ з України.
- Німеччина — одна з країн-лідерок у Європі у військовій допомозі Україні. Окрім систем ППО IRIS-T і Patriot, ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки тощо.
- Німецький внесок перевершують Сполучені Штати. Однак зараз європейські лідери побоюються, що з приходом до влади обраного президента США Дональда Трампа, американська допомога Україні скоротиться. Зараз Європа закликає адміністрацію Джо Байдена активізувати поставки Україні й запровадити нові санкції проти Росії до інавгурації Трампа.