В експосадовця Держказначейства Полтавщини знайшли необґрунтовані активи на мільйони доларів

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У колишнього посадовця Головного управління Державної казначейської служби в Полтавській області знайшли необґрунтовані активи на мільйони доларів США. Правоохоронці розслідують справу за фактами незаконного збагачення й відмивання грошей.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідчі встановили, що у 2023 році експосадовець задекларував понад $60 мільйонів і 550 тисяч гривень готівкою, дорогоцінні метали в злитках оцінені в 38 мільйонів гривень. Частину майна він нібито отримав у спадок від батьків.

Слідство перевіряє джерела набуття цих активів, зокрема від родичів, які обіймають державні посади в Росії.

Під час досудового розслідування правоохоронці провели понад 30 обшуків у будинках, квартирах, гаражах, транспортних засобах та інших об’єктах, які належать експосадовцю та його родичам.

Під час обшуків вилучили готівку, золоті пам’ятні монети, дорогі годинники, вогнепальну та мисливську зброю, нагороди РФ та інші цінності.

Усе це передали до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), де проведуть повну перевірку декларації. Після результатів перевірки вирішуватимуть, чи повідомляти експосадовцю про підозру.