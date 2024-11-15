У Північній Кореї пройшли випробовування дронів-камікадзе. Кім Чен Ин наказав їх масово виробляти
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
-
У Північній Кореї пройшли випробовування дронів-камкадзе. Лідер країни Кім Чен Ин наказав розпочати їхнє масове виробництво, передає Reuters.
Кім Чен Ин уже керував випробовуваннями таких дронів на початку року на тлі швидкого розвитку військової співпраці з Росією. Тоді виникла підозра, що КНДР, імовірно, отримувала технічну допомогу від Москви для їхньої розробки.
«Кім наголосив на необхідності якомога раніше побудувати систему серійного виробництва й перейти до повномасштабного масового виробництва», — заявило державне інформаційне агентство KCNA.
Кім сказав, що конкуренція у використанні дронів у військових цілях прискорюється в усьому світі, і військова влада, ймовірно, визнає їхній успіх у конфліктах різного масштабу.
«Такі об’єктивні зміни вимагають термінового оновлення багатьох частин військової теорії, практики та освіти», — цитує Кіма KCNA.
Північна Корея запустила безпілотники через кордон на південь. Вони годинами літали в ключових районах, зокрема й над столицею Сеулом, а також над забороненою для польотів зоною навколо офісу президента Південної Кореї. Це спонукало Південну Корею розгорнути свою протиповітряну оборону.
- Північна Корея та Росія днями ратифікували угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яку їхні лідери підписали в червні. Вона, серед іншого, містить пакт про взаємну оборону.
- Крім того, КНДР минулого місяця відправила у підмогу Росії тисячі своїх солдатів, серед яких — офіцери й генерали. Українська розвідка називає число приблизно в 12 тисяч військових, серед них 500 офіцери і три генерали.