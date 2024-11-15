У Північній Кореї пройшли випробовування дронів-камікадзе. Кім Чен Ин наказав їх масово виробляти

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У Північній Кореї пройшли випробовування дронів-камкадзе. Лідер країни Кім Чен Ин наказав розпочати їхнє масове виробництво, передає Reuters.

Кім Чен Ин уже керував випробовуваннями таких дронів на початку року на тлі швидкого розвитку військової співпраці з Росією. Тоді виникла підозра, що КНДР, імовірно, отримувала технічну допомогу від Москви для їхньої розробки.

«Кім наголосив на необхідності якомога раніше побудувати систему серійного виробництва й перейти до повномасштабного масового виробництва», — заявило державне інформаційне агентство KCNA.

Кім сказав, що конкуренція у використанні дронів у військових цілях прискорюється в усьому світі, і військова влада, ймовірно, визнає їхній успіх у конфліктах різного масштабу.

«Такі об’єктивні зміни вимагають термінового оновлення багатьох частин військової теорії, практики та освіти», — цитує Кіма KCNA.

Північна Корея запустила безпілотники через кордон на південь. Вони годинами літали в ключових районах, зокрема й над столицею Сеулом, а також над забороненою для польотів зоною навколо офісу президента Південної Кореї. Це спонукало Південну Корею розгорнути свою протиповітряну оборону.