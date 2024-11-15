В «Армія+» тепер можна подати рапорт на зміну місця служби

Новини

У застосунку «Армія+» з 15 листопада зʼявилася нова функція, що дозволяє військовослужбовцям подавати рапорт на переведення в іншу частину.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook.

За його словами, процес подачі рапорту спрощено до мінімуму — це займає близько 15 хвилин.

Для подачі рапорту потрібно військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди військовий планує переведення. Додатково може знадобитись висновок ВЛК для переведень через стан здоров’я.

​​Командирської згоди, як і Армія ID командира, для подачі рапорту не потрібно — запит автоматично надсилається в Кадровий центр ЗСУ, де його розглянуть протягом 72 годин.

​В окремих випадках Кадровий центр напряму звертається до командирів військових частин по погодження. Зокрема, для переведення між тиловими або між бойовими бригадами. Також погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або обіймає офіцерську посаду.

У разі відмови в «Армія+» обов’язково вказуються чіткі причини. Наприклад, переведення заборонені для військових, які прослужили у своїй частині менше за шість місяців, або з моменту попереднього переведення за ініціативи військового минуло менше ніж рік.