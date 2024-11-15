Linkin Park випустили альбом “From Zero” — перший з новою солісткою

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Американський гурт Linkin Park офіційно випустив восьмий студійний альбом “From Zero”. Він став першим альбомом після приходу нової вокалістки Емілі Армстронг.

Про це повідомив сам гурт у соцмережах.

Назва альбому, ймовірно, натякає на нову главу в історії Linkin Park, в якій зʼявилися Емілі Армстронг з Dead Sara і Колін Бріттейн — новий барабанщик і співпродюсер гурту.

До “From Zero” увійшло 11 композицій, а його загальна тривалість — 31 хвилина 54 секунди. Прослухати альбом можна за посиланням.

Історія Linkin Park

Linkin Park — це американський рок-гурт, заснований у 1996 році, має дві нагороди «Греммі».

Вокаліст і фронтмен гурту Честер Беннінгтон 20 липня 2017 року покінчив життя самогубством у своєму будинку. Його смерть стала несподіванкою для інших учасників гурту — того дня вони планували провести фотосесію, а за тиждень вирушити в тур. Після смерті Беннінгтона гурт узяв «невизначену перерву» аж до 2020 року. Басист Дейв Фаррелл 28 квітня 2020 року повідомив, що гурт працює над новою музикою.

У вересні 2024 року гурт офіційно повідомив про воззʼєднання і представив нову вокалістку Емілі Армстронг.