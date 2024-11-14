Зеленський: Внутрішній план перемоги представлять наступного тижня

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Володимир Зеленський заявив, що внутрішній план перемоги представлять наступного тижня. За його словами, він міститиме 10 пунктів і додатки та буде «базовим, доктринальним документом для України, для нашої стійкості».

Президент розповів, що сьогодні команда опрацювала вже кілька пунктів, зокрема про безпеку кожної з областей та громад України.

А також пункт про культурний суверенітет. Він стосується виробництва українського контенту, спадщини та сучасної культури. Це, наголосив Зеленський, буде «реальне та дієве» обʼєднання культурної спільноти.

Президент каже, що вже опрацювали й інші пункти плану — йдеться про енергетики, зброї, співпраці з партнерами.

Зеленський наголосив, що наразі хороші напрацювання має Міністерство внутрішніх справ України та СБУ, — їх втілюватимуть у плані.

Пункти також доповнюватимуть раціональними ідеями, зокрема українського бізнесу.

Раніше президент розповідав, що цей план стосуватиметься фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей. Внутрішній план миру існуватиме разом з планом перемоги, за організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО.

План перемоги

16 жовтня президент Зеленський вперше публічно детально представив план перемоги, виступаючи перед українськими депутатами в Верховній Раді. Він містить пʼять пунктів. Перші чотири розраховані на реалізацію під час війни, а останній — після війни.

Запрошення в НАТО ще до завершення війни. Зеленський стверджує, що це стане «свідченням рішучості» і покаже, як партнери бачать Україну в «архітектурі безпеки».

Зміцнення оборони. Цей пункт передбачає продовження операцій Збройних сил України на території Росії та зняття обмежень щодо ударів углиб РФ, спільне з дружніми сусідніми країнами відбиття російських повітряних атак і доступ до розвідданих партнерів.

Стримування Росії. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту держави в майбутньому. Пункт передбачає спільне виробництво зброї, зокрема фінансування Заходом виробництва зброї в Україні.

Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій проти РФ. В Україні зосереджені цінні ресурси, зокрема уран, титан, літій. Вони можуть посилити Україну і союзників. Україна пропонує підписати спеціальні угоди з ЄС і США про спільний захист, інвестування у видобуток і використання цих ресурсів.

Контингент США в НАТО зможуть замінити українські військові. Після закінчення війни українські військові можуть застосовувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи.

План також містить таємні додатки, які вже передали партнерам. За словами президента, реалізація кожного пункту розрахована на певний часовий проміжок, і якщо розпочати виконувати його просто зараз, війну вдасться завершити не пізніше ніж у кінці наступного року.