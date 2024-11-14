ЄС оштрафував Meta на €797 мільйонів за зловживання на користь Facebook Marketplace

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Європейська комісія оштрафувала компанію соціальних мереж Meta на €797,72 мільйона за порушення антимонопольних правил Європейського Союзу, а саме зловживання на користь Facebook Marketplace.

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про те, що Meta повʼязала свій сервіс онлайн-реклами Facebook Marketplace зі своєю особистою соціальною мережею Facebook і так створила несправедливі умови торгівлі іншим постачальникам послуг онлайн-реклами, заявили в Європейській комісії.

Своєю чергою, Meta повідомила, що оскаржуватиме рішення, але тим часом виконуватиме його та працюватиме швидко над усуненням проблеми. Компанія каже, що ЄС заявли: нібито Marketplace потенційно може перешкоджати розвитку великих онлайн-ринків, але не знайшов жодних доказів шкоди для конкурентів.

Європейська комісія оштрафувала Meta після декількарічного розслідування. Європейський Союз відкрив офіційне провадження щодо можливої ​​антиконкурентної поведінки Facebook у червні 2021 року, а в грудні 2022 року висловив занепокоєння, що Meta пов’язує свою соціальну мережу Facebook зі своїми сервісами онлайн-реклами.