ЄС оштрафував Meta на €797 мільйонів за зловживання на користь Facebook Marketplace
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Flickr / Arleco Producciones
Європейська комісія оштрафувала компанію соціальних мереж Meta на €797,72 мільйона за порушення антимонопольних правил Європейського Союзу, а саме зловживання на користь Facebook Marketplace.
Про це повідомляє Reuters.
Йдеться про те, що Meta повʼязала свій сервіс онлайн-реклами Facebook Marketplace зі своєю особистою соціальною мережею Facebook і так створила несправедливі умови торгівлі іншим постачальникам послуг онлайн-реклами, заявили в Європейській комісії.
Своєю чергою, Meta повідомила, що оскаржуватиме рішення, але тим часом виконуватиме його та працюватиме швидко над усуненням проблеми. Компанія каже, що ЄС заявли: нібито Marketplace потенційно може перешкоджати розвитку великих онлайн-ринків, але не знайшов жодних доказів шкоди для конкурентів.
Європейська комісія оштрафувала Meta після декількарічного розслідування. Європейський Союз відкрив офіційне провадження щодо можливої антиконкурентної поведінки Facebook у червні 2021 року, а в грудні 2022 року висловив занепокоєння, що Meta пов’язує свою соціальну мережу Facebook зі своїми сервісами онлайн-реклами.
- Це не перший випадок, коли Meta штрафують. У вересні регулятор ЄС з питань конфіденційності оштрафував компанію соціальних мереж на $101,5 мільйона за ненавмисне зберігання паролів деяких користувачів без шифрування.
- У травні ЄС почав розслідування проти Meta щодо залежності від соцмереж у дітей. Наприкінці квітня Meta вже опинилася під прицілом ЄС — там занепокоєні, що компанія робить недостатньо для протидії дезінформації з Росії та інших країн у соцмережах Facebook та Instagram.