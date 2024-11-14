В Японії пацієнтам вперше відновили зір за допомогою стовбурових клітин
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Пацієнтам з Японії з важким ураженням рогівки ока вперше допомогла пересадка стовбурових клітин. Хвороба, яка викликає сильне помутніння зору, досі не мала надійних методів лікування.
Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі The Lancet.
Дослідження провели в госпіталі університету міста Осака. В ньому взяли участь чотири пацієнти з нестачею лімбальних стовбурових клітин. Хвороба може розвинутися через автоімунні захворювання, опіки або навіть занадто тривале носіння лінз.
Людям пересаджували епітеліальні клітини, з яких складається рогівка, отримані зі стовбурових клітин. У цих клітинах невелика кількість імунних маркерів, отже після трансплантації пацієнтам не треба довго приймати препарати для пригнічення імунітету, окрім протизапальних. Це знизило ризик інфекцій.
Після процедури у хворих значно покращився зір і зменшилося помутніння рогівки. За пацієнтами спостерігали ще два роки — жоден з них не відчував серйозних побічних ефектів, таких як відторгнення трансплантата чи утворення пухлин.
Такий метод лікування мають дослідити краще, перш ніж почати використовувати в широкій практиці. Але він може допомогти людям з патологіями рогівки обох очей. Річ у тім, що коли уражене одне око, зазвичай його лікують пересадкою частини епітелію зі здорового органа.
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- Восени 2023-го у США лікарі вперше пересадили пацієнту ціле око. Щоб прискорити відновлення звʼязку між зоровим нервом ока та мозком реципієнта, хірурги зібрали стовбурові клітини з кісткового мозку донора і ввели їх у нерв. Зір у чоловіка не відновився, але цей випадок став проривом.
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