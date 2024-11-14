Китайські хакери шпигували за американськими політиками

Новини

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) виявило «широку та значну» кібершпигунську кампанію китайського уряду, спрямовану на викрадення інформації в американських політиків.

Про це в середу повідомило ФБР, передає Associated Press.

Китайські хакери зламали мережі кількох телекомунікаційних компаній, щоб отримати записи про дзвінки клієнтів і доступ до приватних повідомлень «обмеженої кількості людей», заявляють ФБР і Агентство з кібербезпеки і захисту інфраструктури США.

ФБР не змогло точно визначити людей, на яких були націлені хакери, однак зазначило, що більшість мішеней «передусім брали участь в урядовій чи політичній діяльності».

Кіберзлочинці також намагалися скопіювати «певну інформацію, яка була предметом запитів правоохоронних органів США за рішеннями суду». У ФБР припускають, що хакери, можливо, намагалися зламати програми, які підпадають під дію Закону про нагляд за іноземною розвідкою, який надає американським шпигунським службам широкі повноваження стежити за повідомленнями підозрюваних у шпигунстві на користь іноземної держави.

Ця заява надійшла після кількох резонансних хакерських атак, які влада США пов’язала з Китаєм. За словами американських посадовців, ці інциденти частково були намаганнями Китаю викрасти технологічну та державну інформацію, а також націлитися на життєво важливу інфраструктуру, як-от електричну мережу.

Китай відкинув звинувачення американських посадовців у кібершпигунстві.