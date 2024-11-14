«Ми були раді бачити один одного». Трамп розповів New York Post про зустріч з Байденом

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Обраний президент Дональд Трамп розповів, як пройшла його вчорашня післявиборна зустріч із 46-м президентом США Джо Байденом у Білому домі. Він зазначив, що вони «були дуже раді бачити один одного».

Про це він повідомив у коментарі New York Post.

«Ви знаєте, це була довга, довга й виснажлива праця. Багато роботи зробили обидві сторони, і він зробив дуже хорошу роботу щодо кампанії і всього іншого. Ми ніби познайомилися знову», — розповів 78-річний обраний президент США.

Трамп і Байден, серед іншого, обговорювали перехід влади 20 січня. Обраний президент запевнив Байдена, що це відбудеться «настільки мʼяко, наскільки це тільки можливо» після спроби республіканців оскаржити результати чотири роки тому зі штурмом Капітолія 6 січня 2021 року.

Коментуючи процес відбору посадовців на свій другий термін, Трамп зазначив, що «все проходить дуже гладко», додавши, що між перехідною командою Республіканської партії та Білим домом Байдена «дуже, дуже хороші стосунки».

Обраний президент підтвердив, що вони з Байденом обговорювали два питання, щодо яких у них були розбіжності в минулому: війну в Україні, яку Трамп пообіцяв припинити майже відразу після вступу на посаду, а також війну на Близькому Сході.

«Я хотів, і я запитав про його погляди. Він мені дав відповідь. Також ми багато говорили про Близький Схід. Я хотів знати його погляди щодо того, на якому етапі ми перебуваємо і що він взагалі думає. І він мені розповів, він був дуже любʼязним», — сказав Трамп.

Трамп також повідомив, що вони з Байденом очікують знову побачити один одного безпосередньо перед його інавгурацією. Чинний президент-демократ уже заявив, що буде присутній.

«Овальний кабінет такий гарний, і я, звісно, з нетерпінням чекаю на своє повернення», — сказав Трамп.