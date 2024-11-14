Республіканці здобули більшість у Палаті представників

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Ben Schumin / Flickr

Республіканська партія США здобула більшість у Палаті представників. Вони контролюватимуть обидві палати Конгресу.

Про це пише CNN.

За оцінками, республіканці матимуть не менш ніж мінімальну більшість у 218 мандатів у нижній палаті Конгресу, тоді як Демократична партія — щонайменше 211. У деяких округах результати голосування ще не визначили, але це не вплине на підсумок.

Таким чином, у січні 2025 року Республіканська партія отримає всю повноту влади у США: їхню партію представлятиме президент, також вони контролюватимуть і Сенат, і Палату представників. Це дозволить обраному президенту Дональду Трампу принаймні наступні два роки просувати свою політику та швидко домогтися ключових призначень.

Чинного спікера Палати представників, республіканця Майка Джонсона вже одноголосно переобрали на засіданні партії. Уже в січні 2025 року буде нове скликання Палати — тоді за його кандидатуру знову мають проголосувати вже в залі.

Що це означає для України

Наразі, за президентства представника Демократичної партії Джо Байдена, демократи мають більшість у Сенаті, а республіканці — у Палаті представників.

Наприкінці 2023 року Палата представників, де республіканці мали більшість, заблокувала пакет військової допомоги Україні на майже $61 мільярд. Рішення ухвалили лише у квітні 2024 — така затримка негативно вплинула на ситуацію в Україні, зокрема на фронті, адже військова допомога США вичерпалася ще наприкінці 2023 року.

Допомогу Україні у США ухвалюють у кілька етапів. Обидві палати Конгресу США повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати.