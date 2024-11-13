США і Південна Корея підтвердили участь військових КНДР у боях на Курщині

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США і Південна Корея підтвердили участь військових КНДР у боях у Курській області Росії.

Про це пише південнокорейське агентство Yonhap.

Розвідка Південної Кореї уточнила, що протягом останніх двох тижнів північнокорейських солдатів перемістили на Курщині, розгортати їх на полі бою закінчили. Служба збирає додаткові розвідувальні дані, тому інших подробиць не повідомила.

Тим часом у США заявили, що більшість з понад 10 тисяч північнокорейських солдатів, відправлених до Росії, перемістили на захід Курської області — вони вже розпочали бойові дії проти України. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що солдати з КНДР уже «буквально» беруть участь у боях.

Південна Корея пообіцяла вжити необхідних заходів залежно від поглиблення військового співробітництва між Північною Кореєю і Росією.

Участь військових Північної Кореї у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

Про те, що північнокорейські війська зазнали перших втрат у боях проти України, ще 6 листопада написала американська газета The New York Times. Північнокорейці билися разом з російською 810 окремою бригадою морської піхоти. Неясно, коли саме стався бій, але він був невеликим і там корейці зазнали перших втрат.

За даними джерел видання, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових — операція може початися найближчими днями. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базовій тактиці піхоти і, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.