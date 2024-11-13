Уряд розширив соціальні гарантії для родин зниклих безвісти військових та людей з інвалідністю

Новини

Getty Images / «Бабель»

Сімʼї зниклих безвісти та згодом оголошених померлими військових зможуть отримати одноразову грошову допомогу протягом трьох років з моменту, коли судове рішення набуло чинності.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Раніше трирічний термін подання документів на отримання одноразової грошової допомоги рахувався від дати смерті, зазначеної у свідоцтві. Це призводило до того, що близькі родичі військових, оголошених померлими судом після тривалого періоду відсутності, могли втратити право на допомогу, адже термін спливав ще до моменту ухвалення самого судового рішення.

Тепер відлік часу на оформлення допомоги починається з дня набуття законної сили рішенням суду про оголошення військовослужбовця померлим. Це дозволить забезпечити соціальні гарантії для родин загиблих захисників і захисниць.

Також уряд запровадив позачергову виплату одноразової допомоги людям з інвалідністю І групи. Як пояснили в Міноборони, це зумовлено тим, що такі люди потребують невідкладного та вартісного лікування, але часто через довге очікування в загальній черзі вони не встигають отримати допомогу за життя.